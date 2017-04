POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) -

08.02.2017, 22.35 Uhr Ein bislang unbekannter Mann versuchte in der Korngasse in die Gaststätte "Piccobello" einzubrechen. Er hatte versucht, an der Rückseite des Gebäudes von der Neugasse her ein Fenster aufzuhebeln. Durch die Geräusche wurde ein 20-jähriger Bewohner in der Wohnung über der Gaststätte auf den Einbruchversuch aufmerksam. Während er den Mann ansprach, rannte sein 24-jähriger Bruder mit einer Schreckschusspistole auf die Straße und schoss zweimal in die Luft. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Dom. Zu ihm liegt eine vage Personenbeschreibung vor: ca. 175 cm groß, trug eine dunkle Daunenjacke mit einem farbigen Streifen auf dem Rücken. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Bei dem Einbruchversuch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

