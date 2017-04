POL-PDLU: PKW aufgebrochen

Speyer (ots) -

07.02.2017, 20.00 Uhr - 08.02.2017, 10.00 Uhr 500 Euro Sachschaden entstanden an einem blauen Mercedes in der Tullastraße in Höhe des Kleingartens Nr. 58. Unbekannte schlugen die Scheibe auf der Fahrerseite ein und durchwühlten das Fahrzeuginnere. Bei dem Versuch, das Handschuhfach zu öffnen, brach der Griff ab. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Schaden: 500 Euro

