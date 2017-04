POL-PDLU: Wagenheber verloren

Speyer (ots) - 08.02.2017, 16.10 Uhr Auf der B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Höhe der Ausfahrt Speyer-Zentrum einen Wagenheber verloren. Der Fahrer eines Sattelschleppers erkannte den Gegenstand zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Er überfuhr den Wagenheber, ebenso wie zwei weitere Fahrzeuge, ein Suzuki und ein Skoda. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer, Tel. 06232/1370, in Verbindung zu setzten.

