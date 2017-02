POL-PDLU: Heßheim: 250,- Euro Bargeld nach Einbruch erbeutet

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen dem 21.01.2017, 12:00 Uhr und dem 31.01.2017, 09:00 Uhr, wurde in der Kantstraße in ein Wohnhaus eingebrochen und aus einem Geldbeutel 250,-EUR entwendet. Der bislang unbekannte Täter hatte hierzu ein Fenster aufgehebelt.

