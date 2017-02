POL-PDLU: Lambsheim: Versuchter Automatenaufbruch

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am Parkscheinautomaten am Nachtweideweiher in Lambsheim machten sich im Zeitraum vom 01.12.2017 - 21.01.2017 Unbekannte zu schaffen. Mittels eines Brechwerkzeuges versuchten die Täter vergeblich das vordere Gehäuse des Automaten aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Der hinterlassene Sachschaden liegt bei c. EUR 100.- ca. EUR 250,-

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell