POL-PDLU: Versuchter Enkeltrickbetrug

Speyer (ots) -

31.01.2017, 15.00 Uhr Einen Anruf mit "Hallo Oma" erhielt eine 95-jährige Frau am Dienstagnachmittag von ihrer vermeintliche Enkelin, die angab, in einer finanziellen Notlage zu sein. Die Rentnerin, die zunächst davon ausging, dass es sich tatsächlich um ihre Enkelin handelt, bot ihr daher 1000 Euro Bargeld an, was der Anruferin zu wenig war. Erst als die "Enkelin" nach mehr Geld sowie nach Goldmünzen fragte, wurde die Rentnerin stutzig und wollte, dass ihre vermeintliche Enkeltochter persönlich vorbeikommt. Die Unbekannte beendete daraufhin das Gespräch und meldete sich auch nicht mehr. Ein weiterer Betrugsversuch hat sich am vergangenen Montag gegen 10.40 Uhr zum Nachteil einer 61-jährigen Frau ereignet. Hier gab sich ein Mann telefonisch als Mitarbeiter einer Berliner Rechtsabteilung aus und forderte die Überweisung eines Geldbetrages in Höhe von 3.570 Euro an eine Bank in Bangkok. Hintergrund sei eine Forderung aus der Teilnahme an einem Gewinnspiel ihres verstorbenen Mannes. Im Weigerungsfall wurde mit der Kürzung ihrer Rente gedroht. Die Geschädigte hatte zunächst die Absicht, den Betrag wie gefordert zu überweisen. Sie wurde jedoch von ihrem zufällig anwesenden Neffen daran gehindert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell