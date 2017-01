POL-PDLU: Frankenthal: 81- Jähriger Handtasche entwendet

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 30.01.2017, gegen 14:20 Uhr, wurde einer 81- jährigen Dame auf dem Hauptfriedhof in der Wormser Str. ihr Geldbeutel mit ca. 250,-EUR entwendet, nachdem sie für einen kurzen Augenblick ihre Handtasche abstellte, um Blumen am Grab abzulegen. In diesem Moment kam eine männliche Person, ergriff ihre Tasche und flüchtete mit einer weiteren weiblichen Person. Der Mann sei ca. 20 Jahre alt, ca. 185cm groß, habe deutsches Aussehen und sei dunkel bekleidet gewesen. Zudem habe er einen Rucksack mitgeführt. Die weibliche Person sei ebenfalls ca. 20 Jahre alt, ca. 160cm groß und mit einer mit orangefarbenen Streifen versetzten, dunkelfarbigen Jacke bekleidet gewesen.

