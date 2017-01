POL-PDLU: Frankenthal: In Wohnhaus eingebrochen

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Bereits am 29.01.2017, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter mittels Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Straße "An der Langgewann" ein und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 5000-10000,-EUR und Bargeld in Höhe von ca. 54,-EUR. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell