POL-PDLU: Alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Hochdorf-Assenheim (ots) - Weil ein alkoholisierter 35-jähriger Mann randalierte, ist die Polizei in der Nacht zum Sonntag in die Ludwigshafener Straße gerufen worden. Als der Mann die beiden herannahenden Streifenwägen entdeckte, rannte er los und versuchte zu flüchten. Nach einem kurzen Sprint blieb er wieder stehen, sodass ihn die Beamten in Gewahrsam nehmen konnten. Nachdem er zum Streifenwagen gebracht worden war und durchsucht werden sollte, versuchte er sich loszureißen und auf seinen Bruder loszugehen. Die Polizisten mussten den Mann zu Boden bringen und fesseln. Der 35-jährige begann dann die Beamten zu beleidigen. Letztlich konnte er in den Streifenwagen gesetzt und zur Dienststelle gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren u.a. wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

