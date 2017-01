POL-PDLU: Frankenthal: Versuchter Wechseltrickbetrug

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage, gegen 15:37 Uhr, versuchte in der Elsa-Brändström-Str. offensichtlich ein bislang unbekannter Täter in den Geldbeutel eines 90- Jährigen zu greifen, nachdem er ihn zuvor gebeten habe ein Euro in zehn Cent- Stücke zu wechseln. Der Geschädigte hatte dies jedoch bemerkt und den Beschuldigten lautstark aufgefordert dies zu unterlassen, so dass er von seinem weiteren Vorhaben abließ und weglief. Der Beschuldigte sei jung, gepflegt, hat vermutlich dunkle Haare und sei mit einer schwarzen Hose und Jacke bekleidet gewesen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell