POL-PDLU: Frankenthal: Hochwertiges Mountainbike entwendet

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Bereits am 23.01.2017, zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde in der Zuckerfabrikstraße ein höherwertiges Mountainbike, der Marke Fuji Nevada, im Wert von ca. 700,-EUR entwendet. Das Fahrrad hatte der Geschädigte mittels eines Zahlenschlosses gesichert. Die Polizei weist daher darauf hin, nur höherwertige Fahrradschlösser zu verwenden. In der Regel halten einfache Kabelschlösser für wenige Euro einem Aufbruchsversuch nur wenige Sekunden stand. Weitere Informationen im Internet: www.polizei.rlp.de oder www.polizei-beratung.de.

