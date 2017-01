POL-PDLU: Zeuge gesucht

Speyer (ots) -

26.01.2017, 16.20 Uhr Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte in der Unteren Langgasse vom Parkplatz der Postgalerie rückwärts aus, stieß gegen einen geparkten dunklen Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall soll von einem älteren Mann beobachtet worden sein, der sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert hat. An dem geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 in Verbindung zu setzten.

