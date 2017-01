POL-PDLU: Trickdiebstahl

Speyer (ots) -

25.01.2017, 15.00 Uhr Eine 80-jährige Rentnerin kaufte sich an dem Brezelstand in der Maximilianstraße in Höhe der Galeria Kaufhof eine Brezel. Hier wurde sie von einer jungen Frau angesprochen, die ihr einen Stadtplan über die Geldbörse legte und etwas in einer ihr unbekannten Sprache sagte. Kurz nachdem sich die junge Frau wieder entfernt hatte, bemerkte die Rentnerin das Fehlen von zwei 100 Euro Scheinen. Sie kann die Frau vage beschreiben: ca. 18-20 Jahre, max. 170cm, dunkle Haare, dunkel gekleidet.

