POL-PDLU: Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Speyer (ots) -

25.01.2017, 16:15 Uhr 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall in der Waldseer Straße. Der Fahrer eines Audi A 4 musste an der Ampel zum Lärchenweg verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Renault erkannte den stehenden Audi zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugfront des Renault vollständig eingedrückt, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell