POL-PDLU: Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) -

24.01.2017, 03.00 - 14.00 Uhr Unbekannte hebelten die Stahltür des Hintereingangs zu einer Shisha Bar in der Schützenstraße auf und gelangten so in die Gasträume. Dort wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Spielgeld entwendet. An den Automaten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, wie viel Geld entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Im Bereich der Theke wurde zudem aus einem Bedienungsgeldbeutel das Wechselgeld entwendet.

