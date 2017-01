POL-PDLU: Unfall in Schifferstadt - Geschädigter gesucht

Schifferstadt (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 07:50 Uhr, ist in der Bahnhofstraße ein Pkw beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto hängen geblieben und hat den Außenspiegel beschädigt. Wegen des starken Verkehrs konnte die Fahrerin erst im Bereich der Mannheimer Straße wenden. Als sie dann an den Unfallort zurückkam, war das andere Auto aber schon weg. Der Fahrer bzw. Halter des beschädigten Fahrzeugs wird nun gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

