POL-PDLU: Frankenthal - Hausfassade beschmiert und beschädigt

Frankenthal (ots) - Im Zeitraum vom 21.01.2017, 20:00 Uhr bis 22.01.2017, 06:00 Uhr, wurde die Hauswand eines Anwesens in der Frühlingsstraße von Frankenthal mit Ketchup und Senf beschmiert. Da sich die aufgebrachten Lebensmittel nicht rückstandfrei von der Fassade entfernen lassen, wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen die bislang unbekannten Täter erstattet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell