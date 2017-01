POL-PDLU: Rotlicht missachtet

Speyer (ots) -

23.01.2017, 14.00 Uhr Das Rotlicht der Ampel an der Einmündung Wormser Landstraße / Auestraße hat ein 16-jähriger Radfahrer auf seiner Fahrt auf dem Radweg in Richtung Speyer-Nord missachtet. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, der von der Auestraße nach rechts abbiegen wollte. Bei dem leichten Anstoß wurde der 16 Jährige nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

