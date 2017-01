POL-PDLU: Frankenthal - Schwerpunktkontrolle Fahrradbeleuchtung

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Am heutigen Morgen in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr führte die Polizei Frankenthal eine Verkehrskontrolle im Bereich eines Schulwegs in der Frankenthaler Innerstadt mit Schwerpunkt auf die vorschriftsmäßige Fahrradbeleuchtung durch. Es mussten insgesamt 36 Fahrräder beanstandet werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden die Schüler hinsichtlich der Gefährlichkeit einer nicht vorschriftsmäßigen Beleuchtung sensibilisiert.

