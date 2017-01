POL-PDLU: Verspätete Paketlieferung

Neuhofen (ots) - Wenn Sie am Samstag, dem 21.01.2017 auf die Zustellung eines Paketes warten mussten, könnte es daran gelegen haben, dass in der Ehrhartstraße in Neuhofen ein Paketzusteller mit seinem Lieferwagen auf den, hinter ihm anhaltenden Lieferwagen der Konkurrenz, auffuhr. An beiden Transportern entstand lediglich geringer Sachschaden, so dass die Zustellungen nach der Unfallaufnahme fortgeführt werden konnten.

