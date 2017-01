POL-PDLU: Zwei Unfälle wegen tiefstehender Sonne

Mutterstadt (ots) - Zu gleich zwei Verkehrsunfällen kam es am Freitag, dem 20.01.2017 und am Samstag, dem 21.01.2017 in Mutterstadt. Am Freitag dem 20.01.2017, gegen 09:00 Uhr kam ein 64-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn der Friedensstraße ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei einen Baum und ein Verkehrszeichen. Am folgenden Samstagvormittag befuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Pkw die Rheingönheimer Straße und bog nach rechts in den Pfalzring ein. Dabei kam auch sie von der Straße ab und kollidierte mit der, auf dem Gehweg befindlichen, Laterne. Beide Unfallverursacher gaben die tiefstehende Sonne als Ursache für den Unfall an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell