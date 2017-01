POL-PDLU: Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis: Polizei führt Kontrollen wegen Wohnungseinbrecher durch

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage führte die Polizei in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr im Stadtgebiet und angrenzendem Rhein-Pfalz- Kreis verstärkte Kontrollen durch, mit dem Ziel potentielle Wohnungseinbrecher zu kontrollieren und zu identifizieren. Neben mobilen Verkehrskontrollen führte die Polizei auch zwei größere Standkontrollen im Bereich der L527 in Maxdorf und in der Mahlastraße in Frankenthal durch. Insgesamt wurden 96 Personen einer Kontrolle unterzogen. Gegen einen 23- Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, da er einen Schlagstock offen mitführte. Neben den durchgeführten Personenkontrollen mussten auch sieben Fahrzeugführer verwarnt werden, die nicht den Sicherheitsgurt angelegt hatten. Acht Fahrzeugführer erhielten wegen diverser Mängel an ihren Fahrzeugen einen Mängelbericht. Die Polizei weist daraufhin, dass täglich solche Kontrollen durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell