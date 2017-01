POL-PDLU: Bremse und Gaspedal verwechselt

Speyer (ots) -

19.01.2017, 10.50 Uhr Eine 81-jährige Opel Meriva Fahrerin wollte auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Iggelheimer Straße vorwärts in eine Parklücke zum Gebäude hin einparken. Laut eigenen Angaben wollte sie die Bremse betätigen, trat aber auf das Gaspedal und schoss so in die gemauerte Seitenwand des Marktes. Es entstand ein Loch von ca. 1,20m Breite und 80cm Höhe. Die im Ladeninneren stehenden Kühlschränke wurden nach vorne verschoben und mehrere gekühlte Waren wurden aus den Türen auf den Gang geschleudert. Schadenshöhe etwa 15.000EUR Am dem Opel wurde die Front massiv eingedrückt, Betriebsstoffe liefen aus. Schaden ca. 5000EUR (Totalschaden). Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

