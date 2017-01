POL-PDLU: Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) -

18.01.2017, 21.30 Uhr - 19.01.2017, 07.40 Uhr Unbekannte gelangten in der Wormser Straße über die Hofzufahrt an die Hinterseite der Gaststätte "Bella Italia" und hebelten dort zunächst die Eisenstange eines Fenstergitters komplett ab. Danach wurde das in Kippstellung befindliche Fenster zur Toilette ebenfalls aufgehebelt. In der Gaststätte gingen die Täter drei elektronische Spielgeräte an, brachen diese auf und entwendeten aus allen dreien das gesamte Münzgeld. Schadenshöhe nicht bekannt.

