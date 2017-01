POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Speyer (ots) -

18.01.2017, 17.00 Uhr - 19.01.2017, 08.00 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in der Kleinen Greifengasse an einem Opel Zafira die Fahrertür und die Kotflügel zerkratzt. Schaden: 1000 Euro.

