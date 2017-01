POL-PDLU: Frankenthal: Schulwegkontrolle vor der Schiller- Realschule Plus

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage führte die Polizei in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr eine Kontrolle im Bereich der Schiller-Realschule Plus in der Mörscher Str. durch, mit dem Ziel die Beleuchtungseinrichtung von Radfahrern zu überprüfen. Hierbei mussten leider 37 Radfahrer verwarnt und entsprechende verkehrserzieherische Gespräche geführt werden.

