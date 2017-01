POL-PDLU: Fußgönheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 18.01.2017, zwischen 18:00 Uhr und 20:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter mittels Aufhebeln einer Terrassentür in die Erdgeschosswohnung ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Münzen von der Olympiade 1972 in München. Vermutlich wurden die Täter von heimkehrenden Mitbewohnern des Hauses gestört und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Der Wert der Münzen kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell