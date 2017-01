POL-PDLU: Vorfahrt missachtet

Speyer (ots) -

18.01.2017, 11.45 Uhr Unverletzt blieb eine 17-jährige Radfahrerin am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in der Josef-Schmitt-Straße. Sie war hier in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Conrad-Hist-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell