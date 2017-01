POL-PDLU: Polizeibeamter bei Unfallaufnahme angefahren (07-1801)

Speyer (ots) -

18.01.2017, 07.45 Uhr Schwer verletzt wurde ein 33-jähriger Polizeibeamter bei einer Unfallaufnahme in der Schifferstadter Straße. Er war gerade dabei, nach einem Wildunfall Spuren auf der Fahrbahn abzukreiden, als er von einem in Richtung Schifferstadt fahrenden Mitsubishi Colt erfasst wurde. Zur Unfallzeit trug er eine Warnweste, der Streifenwagen war in unmittelbarer Nähe mit eingeschaltetem Blaulicht abgestellt. Die 63-jährige Mitsubishi Fahrerin gab an, dass sie den Polizeibeamten nicht bzw. zu spät gesehen hat, weil sie durch das Blaulicht abgelenkt war und durch die Scheinwerfer des Gegenverkehrs geblendet wurde. Der junge Kollege wurde durch den Rettungsdienst in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. Nach derzeitigem Kenntnistand besteht keine Lebensgefahr.

