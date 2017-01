POL-PDLU: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Speyer (ots) -

17.01.2017, 11.30 Uhr Leichtverletzt wurde ein 59-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Im Erlich. Ein 73-jähriger Mercedes Fahrer wollte hier nach rechts in den Erlich einbiegen und übersah dabei einen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell