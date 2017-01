POL-PDLU: Gegen Laterne gefahren

Otterstadt (ots) -

17.01.2017, 11.40 Uhr Ungeklärt ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls in der Speyerer Straße. Der 28-jährige Fahrer eines VW Caddy gab an, dass der vor ihm fahrenden Fahrer eines Ford C-Max sein Fahrzeug ohne zwingenden Grund stark abgebremst hätte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei er nach rechts auf den Grünstreifen ausgewichen und dort gegen eine Straßenlaterne geprallt, die bei dem Abstoß aus dem Boden gerissen wurde. Der 76-jährige Ford Fahrer hingegen gab an, dass er nicht gebremst hätte, vielmehr sei er ganz normal geradeaus gefahren. Bei dem Anstoß an die Laterne entstand an dem VW Caddy ein Schaden von 3000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden an der Straßenlaterne liegt bei 1000 Euro.

