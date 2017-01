POL-PDLU: Frankenthal: Minderjährige begeht Ladendiebstahl

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage, gegen 13:35 Uhr, wurde eine 14- Jährige dabei beobachtet wie sie in der Benderstraße in einem dort ansässigen Supermarkt Süßigkeiten in ihrem Rucksack versteckte und die Kasse passierte, ohne zu bezahlen. Die Diebin wurde ihren Eltern überstellt und muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell