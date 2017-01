POL-PDLU: Lambsheim: Verkehrsunfall mit Flucht - 16-jähriges Mädchen verletzt

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle kam es am 17.01.2017, 07.15 Uhr, in der Gemarkung Lambsheim. Ein 16-jähriges Mädchen befuhr die K 2 mit ihrem Mofa aus Gerolsheim kommend in Richtung Lambsheim. Ca. 150 Meter vor der Einmündung "Hochgewanne" wurde die 16-Jährige von einem PKW, vermutlich Opel Corsa, überholt. Beim Einscheren touchierte der Opel Corsa das Vorderrad des Mofas, so dass das Mädchen zu Fall kam. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. An der Arbeitsstelle angekommen klagte das 16-jährige Mädchen über Übelkeit, so dass sie vorsorglich aufgrund Verdachts einer Gehirnerschütterung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell