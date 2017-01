POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) - Am Dienstagmorgen zwischen 09:40 und 10:40 Uhr ist ein in der Bahnhofstraße geparkter Pkw beschädigt worden. Offenbar ist ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren am Außenspiegel hängen geblieben und hat sich danach entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

