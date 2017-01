POL-PDLU: Diebstähle von Motorrollern - Serie geklärt

Speyer (ots) -

In der Zeit von 22.07. - 20.08.2016 kam es in Speyer zu zahlreichen "Rollerdiebstählen". Durch das Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizeiinspektion Speyer wurden insgesamt 25 Strafanzeigen mit 32 Rollerdiebstählen bzw. versuchten Diebstählen von Motorrollern bearbeitet. Die Tat- bzw. Auffindeorte der entwendeten Roller befanden sich hauptsächlich in Speyer-West. Aufgrund dieser Erkenntnisse ergab sich frühzeitig der Verdacht, dass der oder die Täter im dortigen Bereich wohnhaft sein müssen. Ein Zeugenhinweis brachte die Polizei auf eine Gruppe Jugendlicher, welcher für die Taten in Frage kommen könnten. Dadurch konnten in einer Garage in Speyer zahlreiche Beweismittel aufgefunden werden, welche auf die Täterschaft der Gruppe hindeuteten. Der Durchbruch in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Speyer gelang, als ein Zeuge eine ihm bekannte Person auf einem gestohlenen Roller eines Bekannten fahren sah. Bei der fingierten Rückgabe des Rollers an den Eigentümer konnte die zuvor informierte Polizei einen 16-jährigen Jugendlichen festnehmen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten ein weiterer 16-jähriger und ein 15-jähriger Jugendlicher, sowie ein 13-jähriger Junge als Tatverdächtige ermittelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen räumten die Jugendlichen eine geringe Anzahl an Taten ein, die größere Anzahl bestritten sie jedoch. Nachdem die Polizei offen gegen die vier Tatverdächtigen ermittelte, endete die Serie von Rollerdiebstählen abrupt. Es entstand ein Sachschaden von über 12.000,- Euro. Teilweise konnten Tatnachweise geführt werden, teilweise mussten die Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal eingestellt werden. Bis auf den 13-jährigen waren die drei anderen Tatverdächtigen bei der Polizei keine Unbekannten.

