POL-PDLU: (Frankenthal) - Nach Auffahrunfall drei Pkw beschädigt

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 11.01.2017, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der B9 zwischen Edigheim und Frankenthal-Mitte zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, nachdem eine 36- jährige Mazda- Fahrerin nach einem Fahrstreifenwechsel die dort stehende, 43- jährige Opel- Fahrerin übersah und ihr hinten auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde zudem der Opel auf den davor ebenfalls verkehrsbedingt haltenden Toyota eines 34- Jährigen geschoben, so dass insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 8000,-EUR entstand. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell