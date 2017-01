POL-PDLU: (Birkenheide) - Einbruch in Kindertagesstätte

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - In der Zeit vom 09.01.2017, 18.30 bis 10.01.2017, 07.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Kindertagestätte in Birkenheide, Blumenstraße 13 einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter versuchten im Bereich der Türen und einiger Fenster diese mit einem Gegenstand aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. EUR 2.000.-

