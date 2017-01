POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer gestürzt - im Rahmen der Ermittlungen noch sexuelle Beleidigung aufgeklärt

Maxdorf (ots) - Am 07.01.2017 gegen 22:16 Uhr wurde der Polizei Frankenthal ein offensichtlich alkoholisierter Radfahrer gemeldet, welcher im Bereich der Maxstraße in Maxdorf unterwegs und bereits mehrfach gestürzt sei. Vor Ort konnte ein 50-jähriger Maxdorfer mit seinem Fahrrad angetroffen werden, welcher sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Beschuldigte im Laufe des Abends in einer Maxdorfer Lokalität einer 18-jährigen an den Po gefasst und zudem andere Personen verbal beleidigt hatte. Neben einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden zudem Verfahren wegen Beleidigung und Beleidigung auf sexueller Basis eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

