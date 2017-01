POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Kindergärten

Mutterstadt (ots) - In Mutterstadt ist in der Nacht zu Mittwoch gleich in zwei Kindergärten eingebrochen worden. Zwischen dem 03.01.2017, 18:30 Uhr und dem 04.01.2016, 06:45 Uhr, haben sich der oder die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gemeindekindergarten Am Speyerer Weg verschafft und anschließend einen kleinen Tresor aus dem Büro entwendet. Zwischen dem 03.01.2017, 19:00 Uhr und dem 04.01.2017, 07:20 Uhr, ist in den protestantischen Kindergarten in der Trifelsstraße eingebrochen worden. Auch hier haben der oder die Täter ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu kommen. In diesem Fall sind mehrere Räume und Schränke durchsucht worden. Die Beute fiel mit einer einzelnen 2-Euro-Münze aber gering aus. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell