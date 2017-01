POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Apotheke

Speye (ots) -

02./03.01.2017, 19.00 - 07.00 Uhr Unbekannte versuchten in der Ludwigstraße die automatische Eingangstür zu einer Apotheke aufzuhebeln, was allerdings misslang. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell