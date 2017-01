POL-PDLU: Handtasche entrissen

Speyer (ots) -

02.01.2017, 19.30 Uhr Am Montagabend war eine 57-jährige Frau fußläufig am Hirschgraben unterwegs. Auf Höhe der Bahnhofstraße entriss ihr eine männliche Person ihre Handtasche, die sie unter den linken Arm geklemmt hatte. Der Täter rannte anschließend in Richtung Postplatz davon. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine rote Damenhandtasche, in der sich ein roter Geldbeutel befand. Die Frau kann den Mann wie folgt beschreiben: ca. 185 cm groß, sportlich muskulös, dunkle Kleidung, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, trug eine Base Cap. Der Vorfall wurde von der Geschädigten erst eine Stunde nach der Tat telefonisch gemeldet.

