POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Omnibusses

Frankenthal (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:55 Uhr kam es in der Daniel-Bechtel-Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Omnibusses. Der 33-jährige Fahrer des Busses übersah im Rahmen eines Fahrmanövers beim Rückwärtsfahren den hinter ihm verkehrsbedingt wartenden PKW eines 49-jährigen Mannes aus Frankenthal. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe wurden zunächst die Feuerwehr Frankenthal und anschließend eine örtliche Reinigungsfirma verständigt.

