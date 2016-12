POL-PDLU: Frankenthal: Vorfahrt missachtet - vier Personen leicht verletzt

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am 30.12.2016, um 04:50 Uhr, an der Kreuzung Nordring / Carl-Benz-Straße in Frankenthal wurden vier PKW Insassen leicht verletzt. Nachdem ein 20jähriger Frankenthaler das "Rotlicht" an der betreffenden Kreuzung übersah, fuhr er mit seinem Volvo V40 von der Carl-Benz-Straße in den Nordring ein und kollidierte mit einem 31jährigen Fahrer eines Opel Astra, der den Nordring in Richtung Stadtmitte befuhr und für welchen zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes die Lichtzeichenanlage "Grün" zeigte. Bedingt durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrer des Unfallverursachers sowie die beiden Insassen des unfallgegnerischen Fahrzeugs leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR. Gegen den Fahrer des Volvo wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

