POL-PDLU: Mülleimer und Bauzaun in Brand gesetzt

29.12.2016 Bisher Unbekannte haben gegen 01.50 Uhr in der Großen Pfaffengasse eine Mülltonne in Brand gesetzt. Gegen 02.15 Uhr wurde ein weiterer Brand am Edith-Stein-Platz gemeldet. Hier brannte die die Kunststoffauskleidung an den dortigen Bauzäunen. In beiden Fällen entstand Sachschaden von jeweils 400 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz und löschte die Brände.

