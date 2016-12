POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Bobenheim-Roxheim (ots) - Aufgrund von Hinweisen und dem beherzten Eingreifen von Bobenheim-Roxheimer Bürgern, konnte in den Abendstunden des 28.12.2016 ein Rollerdieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden. Ein 14jähriger Jugendlicher aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hatte gemeinsam mit einem derzeit noch unbekannten Komplizen in der Breslauer Straße von Bobenheim-Roxheim einen Motorroller (Kleinkraftrad) entwendet. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Gemeinsam mit weiteren Zeugen hielt er den Dieb bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Dem zweiten Täter gelang allerdings die Flucht. Es wurde Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. Die Ermittlungen nach dem zweiten Täter dauern derzeit noch an. Dem Geschädigten konnte sein Roller bereits wieder übergeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell