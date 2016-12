POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) -

27.12.2016, 06.20 Uhr Der Fahrer eines Audi A 6 wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er mehrfach mit seinen Pkw auf dem Parkplatzgelände eines Fitnessstudios in der Iggelheimer Straße unkontrolliert Runden drehte. Dabei touchierte er Bordsteinkanten und überfuhr Grünflächen. Im Bereich der Parkplatzausfahrt stieß der 23-jährige Fahrer an ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zur Unfallzeit stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,95 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

