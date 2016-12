POL-PDLU: Vandalismus

Speyer (ots) -

26./27.12.2016, 20.00 - 10.00 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Kämmererstraße an sechs Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten, sodass diese aus der Fassung gerissen wurden. An ca. 60 weiteren Fahrzeugen wurden die Spiegel vermutlich durch Fußtritte umgeklappt. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit nicht fest.

