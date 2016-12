POL-PDLU: Frankenthal: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

VU-Flucht Flyer PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Bereits am 23.12.2016, gegen 11:20 Uhr, wurde in der Lambsheimer Straße von Frankenthal im Bereich einer dortigen Parkplatzausfahrt eine 54jährige Fußgängerin von einem bislang unbekannten Fahrer eines Mercedes-Benz PKW angefahren und hierbei leicht verletzt. Der Lenker des PKW, welcher den Anstoß bemerkt haben muss, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallgegnerin zu kümmern. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

