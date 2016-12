POL-PDLU: Falscher Mitarbeiter von Vodafone

Mutterstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr war in der Ginsterstraße ein Mann unterwegs, der angeblich für Vodafone arbeitete. Er trug sogar eine graue Jacke, auf der ein Vodafone-Symbol abgebildet war und hatte einen Laptop dabei. Unter dem Vorwand, den Vertrag ändern und deshalb die Telefonanlage überprüfen zu müssen, versuchte sich der Mann Zutritt zu einem Haus zu verschaffen. Da der Anwohner aber keine Vertragsänderung bei Vodafone in Auftrag gegeben hatte, schickte er den angeblichen Mitarbeiter weg. Er hatte dann selbst noch bei Vodafone angerufen und dort die Auskunft bekommen, dass kein Mitarbeiter zu ihm geschickt worden war. Die Polizei Schifferstadt möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, niemanden in die Wohnung einzulassen, den man weder kennt noch einbestellt hat. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei angerufen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell