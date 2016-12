POL-PDLU: Einbruch in Lokal

Speyer (ots) - In der Nacht vom 20.12.2016 auf den 21.12.2016 hebelten unbekannte Täter einen Türflügel eines kleinen Lokals in der Speyerer Windthorststraße auf, gelangten so in die Gasträume und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag, ein Notebook, Shisha-Tabak sowie mehrere Spirituosenflaschen.

